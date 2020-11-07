شهدت الواجهة البحرية بمنطقة عسير دخول أعداد كبيرة من السيارات والزوار والمتنزهين خلال إجازة نهاية الأسبوع؛ للاستمتاع بالأجواء المعتدلة وحضور فعاليات ختام مبادرات نشامى عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن واجهة عسير البحرية تعتبر ثروة كبيرة ومشروعاً من أهم المشاريع التي نفذتها الدولة أخيراً، والتي تشهد توافداً للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بأجوائها والفعاليات المقامة بها، إذ استقبلت الواجهة خلال عطلة نهاية الأسبوع 7248 سيارة، وعددا كبيرا من الزائرين والمتنزهين.

وأشار الحميدي إلى أن بلدية الساحل برئاسة علي بن سعيد آل جلبان تقوم بصيانة الواجهة البحرية بصورة مستمرة، إذ يتم الاهتمام بالمسطحات الخضراء وتقليم الأشجار وأعمال النظافة العامة للواجهة، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري، إضافة لأعمال التعقيم للوقاية من انتشار فايروس كورونا، بمشاركة 100 عامل و30 مشرفاً و15 مراقباً، و8 عربات قلوف لسرعة التنقل.

وشكر الحميدي رجال الأمن على مجهوداتهم في تنظيم وتسهيل عملية السير داخل الواجهة، بما أسهم في عدم حدوث تكدسات أو اختناقات مرورية أو حوادث، مبيناً أن واجهة عسير البحرية تتميز بسعة المواقف والطرق بما يمكّن الواجهة من استيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار والمتنزهين.