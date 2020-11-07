أبلغ مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد خلاوي «عكاظ» عن ١٠ عيادات «تطمن» بالمنطقة، وتعمل ١٦ ساعة في كل أيام الأسبوع في استقبال المراجعين ومن تظهر عليه أعراض اشتباه بإصابته بفايروس كوفيد ١٩، مثل ارتفاع درجة الحرارة، آلام بالحلق، صعوبة بالتنفس، سعال، ويتم فحص الحالات المشتبهة بواسطة فريق طبي مدرب ويتم عمل الفحوصات اللازمة، ويتولى الطبيب وصف العلاج اللازم فورا دون انتظار نتيجة المسحة. وأكد خلاوي أن العيادات استقبلت ٨٠ ألف مستفيد حتى الآن، فضلا عن أن البروتوكول العلاجي أسهم في تقليل الأعراض وشدتها.يشار إلى أن المدينة المنورة شهدت ارتفاعا في حالات كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب المناسبات الاجتماعية وتجمعات المطاعم والمراكز التجارية، التي تعد مكانا خصبا لانتقال الفايروس لعدم التزام وإهمال البعض ارتداء الكمامة. ورصدت «عكاظ» تساهل البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها عدم ترك مسافات متباعدة في المراكز والأسواق والمطاعم واختفاء المعقمات بعدد من المراكز التجارية.كما شهدت الفترة الأخيرة افتتاح عدد من المطاعم، وتجمع عدد كبير من الرواد، فيما شددت الأجهزة الأمنية على تطبيق المخالفات على عدم ارتداء الكمامات في الأسواق والمراكز التجارية. وبدأ مركز الأزمات والطوارئ بإمارة المدينة يستقبل كافة البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة الإجراءات والتدابير.وتشير مصادر «عكاظ» إلى أن المستشفيات تستقبل بشكل يومي حالات المصابين في مستشفى الملك فهد ومستشفى أحد والمستشفى العام والمستشفى الميداني الذي جرى تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لعلاج حالات الإصابة، ويحتوي على 20 وحدة للعناية المركزة، و40 جهازا للتنفس الصناعي، و100 جهاز للأكسجين، إضافة إلى جناح التنويم العام بسعة 80 سريرا، وقسم المختبر، ومعمل الأبحاث، والخدمات الصيدلانية، إضافة إلى أقسام الخدمات التشخيصية المساعدة التي توفير بيئة علاجية آمنة، وفق أعلى مواصفات الأمن والسلامة في رعاية المرضى، وكذلك عدد من المستشفيات الخاصة.وطالبت «الصحة» الراغبين في أداء الصلاة بالمسجد النبوي الشريف وزيارة الروضة الشريفة تأجيل أدائهم تلك السنن في حال شعورهم بأعراض الارتفاع في درجة الحرارة أو أي من الأعراض المشابهة التي تحتمل إصابتهم بفايروس كورونا المستجد.نصح المتحدث الإعلامي بصحة المنطقة مؤيد أبوعنق، أصحاب الحالات التي تعاني من أمراض السكري غير المنضبط، وارتفاع ضغط الدم، وتليف الكبد، وقصور عضلة القلب، وأمراض الشرايين التاجية والصدر المزمنة، ونقص المناعة، والسمنة المفرطة، والحوامل، بتأجيل أداء الصلاة وزيارة الروضة الشريفة حماية لهم وللآخرين.وأضاف، أن صحة المدينة المنورة، بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وضعت عدة فرق طبية وتوعوية في استقبال الزوار والمصلين بالمسجد النبوي تضم أكثر من ٤٠ فردا من الجنسين، تم تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع المصلين والزائرين المتوقع دخولهم الروضة الشريفة، وفق المراحل المخطط لها والمعتمدة مسبقاً من رئاسة شؤون الحرمين.ونوّه أبوعنق بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كالتباعد بين المصلين، ولبس الكمامة، وإحضار سجادة لكل مصلٍّ، والتعقيم المستمر للأيدي، مشيراً إلى وجود الكثير من نقاط الفرز في البوابات التي تم تحديدها لاستقبال الزوار والمصلين.