يرأس أستاذ دراسات الحشود الدكتور بدر بن سعود آل سعود، فريق خبراء الحشود المكون من الدكتور بدر بن محمد السلمي، والمهندس محمد بن ناصر العبدلي، والمهندس أسامة بن منصور الحجيلي، الذي يعكف على إجراء بحث علمي ميداني يتناول الكثافات العالية والمنخفضة وتأثيرها على التزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية في صحن المطاف خلال المرحلة الثالثة لعودة العمرة بالمسجد الحرام.



وسيعتمد البحث أداتي الملاحظة (Observation) والاستبيان (survey)، حيث تم اختيار أفواج ثابتة من أفواج العمرة كعينة للدراسة، لملاحظة الالتزام بالتباعد ومتوسط مسافة كسر التباعد وأسبابها، بجانب البروتوكولات الصحية الأخرى، علاوة على استطلاع آراء المعتمرين باستخدام استمارة الاستبيان الإلكترونية، وفق آلية موثوقة وبنسب ممثلة لمعتمري الداخل والخارج.



ومن المتوقع أن تخرج الدراسة بنتائج تسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة لقاصدي المسجد الحرام من المعتمرين خلال جائحة «كورونا».