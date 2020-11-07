أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 407 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 433 حالة إضافية، و19 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت «الصحة» أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 39%، ونسبة الذكور 61%، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتةً إلى أنه تم إجراء 53.726 فحصاً مخبرياً جديداً.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 350.229 حالة، من بينها 7738 حالة نشطة، منها 758 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 336.966 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5525 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 96.21%، ونسبة الحالات النشطة 2.2%، والحالات الحرجة 0.21%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (64)، المدينة المنورة (43)، جدة (41)، مكة المكرمة (27)، حائل (23)، ينبع (20)، وادي الدواسر (16)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (94)، المدينة المنورة (57)، الدمام (27)، جدة (19)، خميس مشيط (18)، ينبع (17)، حائل (14).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.