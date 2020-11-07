وافقت الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) على تأجيل انتخابات المعهد، كما وافق مجلس إدارة المعهد على تمديد فترة تولي رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي حتى نهاية 2021م.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور سعد بن عثمان القصبي اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للمعهد التي عقدت افتراضياً بمشاركة وفود 39 دولة إسلامية، و 3 دول أخرى بعضوية مراقب، إضافة إلى نواب رئيس مجلس الإدارة والأمانة العامة للمعهد.

كما شاركت السعودية في الاجتماع بوفد ترأسه نائب محافظ هيئة المواصفات للمطابقة والجودة المهندس سعود بن راشد العسكر، وناقش الاجتماع مواضيع مهمة عدة لضمان استمرارية الأعمال وتيسيرها بالمعهد أثناء الجائحة التي يمر بها العالم حالياً، وكان من بين تلك المواضيع الموافقة على تمديد فترة تولي رئيس مجلس الإدارة ونواب الرئيس والأمين العام، ورؤساء المعاهد الفنية حتى نهاية عام 2021م.

وناقش الاجتماع تقرير الأمين العام للفترة الماضية، وقضايا العضوية واشتراك دول جديدة في عضوية المعهد وهي اليمن وتشاد وبنغلاديش. إلى جانب ذلك، أقر المجتمعون الخطة الاستراتيجية للمعهد الإسلامي للفترة 2021 - 2030م، وتقرير المدقق المالي الخارجي 2019 وموازنة عام 2021، وحصة مساهمات الدول للعام نفسه.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قد تم انتخابها لرئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) للفترة (2018- 2020)، وبهذا القرار فستمتد رئاسة المملكة للمجلس حتى نهاية العام القادم 2021م.