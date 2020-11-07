أكدت جامعة بيشة أنه إشارة إلى ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من أن الجامعة تعاونت مع عضو هيئة تدريس غير سعودية على إحدى وظائف التعاون المعلن عنها في محرم الماضي بالرغم من تقدم مواطنات على نفس هذه الوظيفة، عدم صحة ذلك، وأوضحت أن عضو هيئة التدريس المتعاونة تحمل مؤهل الدكتوراه في التخصص الدقيق المعلن عنه، ولم يتقدم أي من المواطنات اللاتي يحملن نفس المؤهل في التخصص المتاح، كما أن الجامعة تسعى إلى الاستفادة من أصحاب الكفاءات العالية لتدريس طلبتها تحقيقًا لرفع جودة العملية التعليمية.

وتؤكد الجامعة أنها تحتفظ بحقها القانوني تجاه إي إساءة أو تضليل، علمًا أن المفاضلة على الوظائف المتاحة تتم بشفافية عالية وبالإمكان الاطلاع على إجراءاتها لمن رغب في ذلك عن طريق التواصل مع مركز خدمة المستفيدين.