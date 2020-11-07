أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن المركز يعمل على تطوير آلية إصدار جوازات الصقور، لضمان استفادة الصقارين من هذه الخدمة بكل يسر وسهولة، وإيصال الجواز إلى مالك الصقر عبر البريد، بعد تقديم الطلب واستكمال الأوراق النظامية.

وأكد قربان، خلال زيارته لمزاد نادي الصقور في ملهم، أمس الأول (الخميس)، أن المركز يدعم المزاد المُنظم من نادي الصقور السعودي بأرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، مشدداً على أن المركز يدعم أي أنشطة منظمة ومرخصة لا تتعارض مع الأنظمة المحلية والدولية.

فيما أكد نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبدالله السحيباني أن نادي الصقور السعودي أسس لمزاد منظم ومتميز، بعد أن كانت مزادات الصقور عشوائية.

وأضاف السحيباني:«في السابق لا توجد مزادات منظمة ترصد أو توثق الصقور المطروحة في المملكة، فيما يحسب للنادي تنظيمه لسوق الصقور، وآلية البيع والشراء، وأصبح لدينا الآن معلومات وافرة من خلال المزاد عن مواقع الطرح والأعداد التقريبية للصقور التي يتم طرحها في المملكة».