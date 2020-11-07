علمت «عكاظ» أن جهات عليا أقرت تشكيل لجنة في المجلس الصحي السعودي، تضم في عضويتها ممثلين من المجلس، ومن وزارات الصحة، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لوضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ صرف مبلغ مقداره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص.وأقر مجلس الوزراء، أخيراً، صرف مبلغ مقداره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فايروس كورونا الجديد من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بالفايروس في 7-7-1441هـ.وكشفت مصادر لـ «عكاظ» أن وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق الربيعة، قد طلب النظر في وضع العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص في ظل جائحة كوفيد19، ممن يتعرضون للوفاة أو العجز أثناء العمل، بمنح ذويهم أو من يتعرض للعجز مزايا تكريمية لجهودهم بما يشابه معاملة شهداء الواجب.