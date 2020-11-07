كشفت وسائل إعلام أمريكية أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، تقدم، (الجمعة)، على الرئيس دونالد ترمب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا الحاسمتين، بينما لا يزال فرز الأصوات مستمراً. وأعلن مركز إديسون للأبحاث، أن بايدن يتفوق بفارق 1097 صوتا في ولاية جورجيا مع استمرار فرز الأصوات، فيما يتقدم في بنسلفانيا بـ6737 صوتا بعد فرز حوالى 98% من الأصوات.

وفي مؤتمر صحافي للسلطات المحلية في ولاية جورجيا التي تقدم فيها بايدن، أعلنت السلطات، الجمعة، «أن عدد الأصوات التي لم يتم فرزها بعد 4169 صوتا»، وتعهدت «بإنهاء عملية فرز الأصوات الليلة الجمعة».

وأعلنت سلطات ولاية جورجيا أنها «ستقوم بإعادة فرز الأصوات بسبب النتائج المتقاربة»، مشددة على «حماية نزاهة هذه الانتخابات».

وأكدت أنها ستحقق في أي «اتهامات ذات مصداقية»، ولن تسمح بأن «يشتت الجدل» انتباهها.

وفي مؤتمر صحافي، الجمعة، لحملة ترمب في ولاية ميشيغان، أكدت «وجود خلل في عملية الفرز بالولاية».

وقالت الحملة «إن هناك بعض الخروقات التي تستحق التحقيق»، وإن هذه «الخروقات تمتد إلى الانتخابات في 4 ولايات».

وأفادت الأنباء أن بايدن يقترب من البيت الأبيض بتوسيع الفارق مع ترمب في نيفادا بأكثر من 11 ألف صوت بعد فرز أكثر من 84%، وبالتالي تميل الولاية لصالح بايدن. ويتوقع أن تكون نيفادا ولايةً حاسمةً، إذ تكفيه أصواتُها للفوز بالرئاسة.

من جانبه، قال ترمب في بيان رئاسي، (الجمعة)، إنه لن يستسلم وسيواصل القتال من أجل الأمة الأمريكية، كما سيعمل كل ما يلزم لضمان ثقة الأمريكيين بحكومتهم.

وأكد ترمب في بيانه أن الشعب الأمريكي يستحق أن يتم فرز كل الأصوات بشفافية، وأن الأصوات القانونية يجب أن يتم عدها وغير القانونية يجب عدم احتسابها.