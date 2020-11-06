بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس بوركينا فاسو في وفاة والده روك مارك كريستيان كابوري.

وقال الملك سلمان: تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة والدكم، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

من جهة أخرى، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لروك مارك كريستيان كابوري، في وفاة والده.

وقال ولي العهد: تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم، وأُعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.