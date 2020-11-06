حقق طلاب وطالبات تعليم جازان المراكز الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO الذي تشرف عليه وزارة التعليم بمشاركة الإدارات التعليمية حول المملكة والذي نفذ هذا العام عن بعد.

وحقق الطالبان إبراهيم بن أحمد رفاعي وإياس على عمر راجح من مدرسة السويس الابتدائية بمكتب وسط جازان المركز الأول على مستوى المملكة في الفئة المفتوحة (الدعم الطبي) بنين بمشرع (روبوت ناجز)، فيما حققت الطالبة منى بنت عبدالهادي شمس الدين آل هادي من الابتدائية الثالثة والمتوسطة الثانية بصامطة المركز الثالث في الفئة المفتوحة بمشروع (حارس الغابة).

وهنأ المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي الطلاب والطالبات وأسرهم بهذا المنجز والذي يضاف لسجل المنجزات المتعددة التي حققها الطلاب والطالبات هذا العام، مضيفاً أن الإدارة تحرص على مشاركة الطلاب والطالبات في هذه المنافسات التي تسهم في تنمية مواهبهم وتمنحهم التحفيز لتطوير أنفسهم من خلال الاحتكاك مع التجارب المحلية والدولية.