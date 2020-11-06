دعا تعليم منطقة مكة المكرمة من يرغب في الترشح لشغل منصب مدير إدارة الموهوبين إلى رفع طلباتهم إلكترونياً وورقياً، الذي سيستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق السادس والعشرين من شهر ربيع الأول الجاري.

واشترطت الإدارة على من يرغب بالترشح أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس التربوي، أو حاصلا على القيادة أو دبلوم تربوي بعد البكالوريوس، وتكون الأولوية للمتخصص في المجال التعليمي، وألا تكون خدمته أقل من (12) عاما في وزارة التعليم، وألا تقل الخبرة في العمل الإشرافي عن (4) أعوام وألا تقل الخبرة عن (5) أعوام دراسية في العمل الإداري، وأن تكون له خبرة مدتها عامين من رئاسة أحد الأقسام أو الشعب، وألا تقل ساعاته التدريبية عن (90) ساعة، وتكون لها علاقة بالعمل، وألا يقل الأداء الوظيفي للمرشح في العامين الأخيرين عن تقدير ممتاز وألا يكون طرفا في قضية قائمة، ويكون قد صدر بحقه عقوبة في الأعوام الثلاثة السابقة وألا يكون للمرشح أي سوابق تدل على تقصيره في العمل.

وبينت الإدارة أن القواعد الخاصة لشغل المنصب تتضمن أن يكون المترشح حاصلا على مؤهل في مجال الموهبة أو التفوق العقلي أو الإبداع، مع خبرة عملية في مجال الموهوبين لمدة سنتين أو أكثر، أو حاصلا على مؤهل تربوي في أحد مجالات العلوم والرياضيات أو اللغة العربية أو الحاسب الآلي، وأن يكون حاصلا على برامج تدريبية في مجال الموهبة والتفكير والتخطيط ومهارات القيادة والإدارة.