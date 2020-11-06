أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 436 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 465 حالة، و17 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الصحة أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 41%، ونسبة الذكور 59%، كما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 85%، وكبار السن 3%، لافتةً إلى أنه تم إجراء 61.866 فحصاً مخبرياً جديداً.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 349.822 حالة، من بينها 7783 حالة نشطة، منها 736 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 336.533 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5506 حالات وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 96.2%، ونسبة الحالات النشطة 2.22%، ونسبة الحالات الحرجة 0.21%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (69)، المدينة المنورة (68)، مكة المكرمة (32)، ينبع (25)، بريدة (22)، المخواة (18)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (75)، المدينة المنورة (74)، الدمام (41)، الهفوف (31)، المبرز (21)، القطيف (17)، العقيق (17).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.