أكد مدير عام المرور اللواء محمد البسامي، أن الإستراتيجية الدائمة لوزارة الداخلية تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق، وتوظيف التقنية المتطورة لمساندة رجال الضبط المروري في أداء مهماتهم الميدانية.

وقال في مداخلة إعلامية حول تفاصيل الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات في الرياض وجدة والدمام بدءا من الأسبوع القادم، إنه وفي إطار هذه الإستراتيجية يأتي الرصد الآلي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ضبط مخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق، ولا شك نأمل في أن تنعكس بشكل واضح وجلي على التقليل من زمن الرحلات المرورية وخفض أعداد الحوادث.

وشدد على أن وزارة الداخلية تعمل على التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في كافة الخدمات، سواء الضبطية، أو تسهيل الخدمات المرورية أثناء تسجيل المركبات، أو أثناء إصدار رخص القيادة.

وتابع: استخدام التقنية لرصد مخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق يأتي امتدادا لمشروع متطور بدأ برصد مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية ورصد السرعات العالية على الطرق، وكذلك مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط الحزام، وأخيراً دشنا في الرياض والشرقية مشروع رصد دخول الشاحنات للمدن في الأوقات الممنوعة.

وكشف أنه سيتم البدء في رصد هذه المخالفة بعد أسبوع إن شاء الله في الرياض والدمام وجدة كمرحلة أولى، ويتبعها التوسع في بقية مناطق المملكة خلال الشهور القادمة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تغطية كافة مدن المملكة في منتصف 2021.

وأفاد بأن المؤشرات إيجابية في تحسن مستوى السلامة المرورية على الطرق، «ووضح جليا وبدأنا نلمس بشكل مباشر خفض أعداد الحوادث الجسيمة التي تسفر عن وفيات وإصابات، ولا شك أن هناك جهودا كبيرة تبذل من جميع رجال الضبط المروري، ومتابعة لحظية من مدير الأمن العام، وبتوجيهات سديدة من وزير الداخلية، ونتمنى السلامة للجميع وأن تنعكس هذه الإجراءات والتعليمات على جودة الرحلات، وأيضا على سلوك قويم أثناء التنقل».

وأشار إلى أن هناك خططاً موضوعة من قبل إدارة المرور، ويتم العمل على تحسين كل الإجراءات، سواء في استخدام التقنيات أو الذكاء الاصطناعي أو رفع جودة الإجراءات المرورية أو أثناء مباشرة رجال الضبط في الميدان من خلال الأعمال الإنسانية والخدمية التي يقدمونها.