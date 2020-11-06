أعلنت وزارة الصحة أمس (الخميس) تسجيل 450 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 474 حالة، و18 حالة وفاة جديدة. وأوضحت «الصحة» أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 41% ونسبة الذكور 59%، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتةً إلى أنه تم إجراء 59.317 فحصاً مخبرياً جديداً. ووفقا لإحصاء «الصحة» اليومية، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 349.386 حالة، من بينها 7829 حالة نشطة، منها 763 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 336.068 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5489 حالة وفاة. وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (67)، مكة المكرمة (51)، المدينة المنورة (50)، جدة (28)، خميس مشيط (25)، ينبع (23)، حائل (18)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (79)، الدمام (53)، المدينة المنورة (42)، الهفوف (28)، مكة المكرمة (21)، القطيف (19).