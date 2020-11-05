بدأت الهيئة العامة لعقارات الدولة في استطلاع مرئيات العموم حول مشروع «نظام عقارات الدولة». وبينت الهيئة أن هذا الاستطلاع يأتي تأكيداً لمبدأ المشاركة وتعزيزاً لقيمة الشفافية بهدف تمكين العموم والمختصين والمهتمين في القطاعين العام والخاص، والجهات المعنية من الإطلاع على مضامين المشروع واستطلاع مرئياتهم. ومن أهم ملامح مشروع النظام تنظيم أحكام التصرف في عقارات الدولة، وإجراءاته والاستغلال الأمثل لعقارات الدولة، وتحقيق مبادئ الشفافية والكفاءة في إجراءات التصرف في عقارات الدولة، والمساواة بين المتنافسين، وتوثيق الملكية العامة لعقارات الدولة، وتنظيم عملية انتقالها إلى الملكية الخاصة، وتعزيز التنمية الاقتصادية. وسوف يستمر تلقي الملاحظات والمقترحات حتى يوم الخميس الموافق للثامن عشر من شهر ربيع الثاني القادم.