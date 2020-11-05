وقف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم على مشاريع جامعة أم القرى بمكة المكرمة، حيث كان في استقباله رئيس الجامعه الأستاذ الدكتور معدي القحطاني، وعدد من الوكلاء، وعمداء كليات الجامعة. وقد زار آل الشيخ مشروع المستشفى الجامعي لجامعة أم القرى، الذي أنشئ على مساحه تتجاوز 60 ألف متر مربع ويضم 400 سرير، وعددا من غرف العمليات والأقسام التخصصية المختلفة، ثم وقف على مشروع مقر الطالبات الجديد في العابدية، وتابع تفاصيل إنشاء المشروع ومراحله، ثم انتقل إلى الكليات الطبية، حيث قام بزيارة مركز المهارات والمحاكاة الطبي والتقى الكوادر السعودية المتخصصة القائمة، مشيدا بدورهم وكفاءتهم العالية، وتجول في مقر كلية طب الأسنان ومستشفاها التعليمي. بعد ذلك انتقل الوزير والوفد المرافق إلى مقر شركة مكة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي عن مشاريعها، ودشن المرحلة الثالثة من حاضنة الأعمال (نمو) والتي يشرف عليها معهد الإبداع وريادة الأعمال في جامعة أم القرى.

وعلى صعيد متصل، ثمن عدد من أهالي العاصمة المقدسة زيارة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لمشاريع المدينة الجامعية في العابدية، متمنين أن تنهي هذه الزيارة عشرات التعثرات التي منيت بها المشاريع الجامعية، حيث توقف بعضها عن الاستكمال منذ 10 سنوات، مشيرين إلى أن المركز البحثي يعد نموذجا وشاهدا على ذلك، حيث توقف العمل عن استكماله منذ 12 سنة.