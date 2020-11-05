حذّر الدفاع المدني بمحافظة الطائف من وجود تكدس للرجيع وتخزين داخل المدارس، وكذلك بعض النفايات التي تمثل بوضعها الحالي خطورة ومصدراً قابلاً للاشتعال في أي لحظة لا سمح الله.

وعلمت «عكاظ» أن مدير الدفاع المدني بالطائف العميد عبدالرحمن بن عبدالله الثمالي طالب تعليم المحافظة بتفادي هذه المخاطر، سيّما وأن اللجان الميدانية للدفاع المدني رصدت وجود تمديدات كهربائية عشوائية كذلك، ويستلزم إزالة هذا التخزين والرجيع والحرص على بقاء المدارس خالية من المخزون والنفايات حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

من جهتها تواصلت «عكاظ» مع تعليم الطائف حول ذلك ولم يصل رد.