ناقش ديوان المظالم عبر ورشة علمية بمشاركة قضاة المحاكم الإدارية في عدد من المناطق التكييف والاختصاص في الطعن على قرارات مخالفات الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا؛ وتناولت محاور الورشة العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية الصادرة من الجهات المختصة، وقرارات اللجان التي تضمنت جواز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً.وتستهدف الورشة ضمن أهدافها أثر النص الوارد في لائحة العقوبات لمخالفي الإجراءات الاحترازية على اختصاص محاكم الديوان.