استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمكتبه في جدة أمس، سفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة أحمد مجددي. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.‏ كما استقبل الأمير خالد الفيصل، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونج تشاو مينج. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.