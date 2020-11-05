أزاحت حائل المدينة المنورة من صدارة حالات التعافي من وباء كورونا أمس (الأربعاء) وسجلت 81 حالة، وتراجعت المدينة إلى المرتبة الخامسة بـ 13 حالة تعافٍ، وجاءت خميس مشيط في المرتبة الثانية بـ 72، والرياض 44، والدمام 18، وبللسمر 13، ورياض الخبراء 11، وظهران الجنوب 11، ورجال ألمع 11، والقطيف 9، ووادي الدواسر 9، وسبت العلاية 8، وجدة 7، والدلم 7، والجبيل 7 حالات. واحتفظت المدينة المنورة بحالات الإصابة بـ 72 حالة، والرياض 53، وينبع 36، ومكة 28، وحائل 22، والدمام 20، والهفوف 16، وخميس مشيط 12، وجدة 11 إصابة. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس (الأربعاء) تسجيل (426) حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (348936) حالة، بينها (7871) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (736) حالة حرجة، كما تم تسجيل (441) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (335594).وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة وعددها (426) حالة منها 39% إناث، 61% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%. فيمابلغ عدد الوفيات (5471) حالة، بإضافة (15) حالة وفاة جديدة، كما تم إجراء (63643 ) فحصا مخبريا جديدا خلال 24 ساعة.