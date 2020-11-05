منحت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة تراخيص لـ١٥٠ مطبخ إعاشة لتقديم خدمات الإعاشة للمعتمرين. وطبقا لعضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة عضو لجنة الفنادق بالغرفة التجارية هاني علي العميري فإنه يتم توفير 3 وجبات يومية آمنة للمعتمرين طيلة أيام العزل الصحي لمعتمري الخارج المحددة بثلاثة أيام، مشيرا إلى أن تجهيز الوجبات يتم بأحدث التقنيات وبمعايير وجودة عالية وبآلية معينة ومحترفة عبر المطابخ الموجودة بالفنادق أو مطابخ الإعاشة التي يتم التعاقد معها.وأضاف العميري: يوجد في مكة المكرمة أكثر من 1200 فندق يحتوي على 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية، وفي المدينة المنورة 75 ألف غرفة فندقية مخصصة لإسكان زوار المسجد النبوي القادمين من داخل وخارج المملكة، مشيرا إلى أن ضوابط إسكان المعتمرين تتضمن عرض المساكن والفنادق المؤهلة والمرخصة من جهة الاختصاص عبر منصات التسويق في مدن جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ومختلف مدن المملكة، وأن تكون مصنفة من الفئات (3، 4، 5) نجوم مع تطبيق الاشتراطات الخاصة ببروتوكولات مرافق الإيواء السياحية والالتزام باشتمال سعر الغرفة المعلن على منصات التسويق، مع تخصيص موظف لاستقبال المعتمرين في الفندق لإنهاء إجراءات التسكين وتأكيد بيانات التسكين الفعلي للمعتمرين على المسار الإلكتروني.وبين العميري أنه تم توفير نقاط الفرز البصري لجميع مرتادي السكن وتدريب جميع العاملين على الإجراءات الاحترازية والوقائية، على ألا يزيد عدد الأفراد عن 2 لكل غرفة مع تطبيق التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف بين الأسرّة، والالتزام بمتابعة عدم خروج المعتمرين والزوار من السكن قبل انتهاء مدة العزل الصحي الإلزامي للأيام الثلاثة الأولى، وتخصيص مشرفين وحراس أمن في كل فندق لتنظيم خروج المعتمرين والزوار، وتوفير كافة المستلزمات خلال فترة العزل.