كثفت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين تدابيرها الوقائية على 100 باب في المسجد الحرام للمرحلتين الأولى والثانية للعمرة التدريجية. وأبلغ مدير إدارة الأبواب فهد الجعيد أن الأبواب الخاصة بالمصلين 19 باباً هي: جسر أجياد، سلم الشبيكة، سلم 91، سلم 92، عبارة 80، عبارة 78، باب 84، باب 74، باب 123، باب 121، سلم الأرقم، باب 114، باب 70، باب 73، بدروم 76، بدروم 82، مدخل جسر الأرقم، سلم المروة، باب 88. أما الأبواب الخاصة بالمعتمرين فعددها 13 وهي: باب الملك فهد، جسر الشبيكة، باب أجياد، باب الصفا، باب النبي، سلم الأرقم، باب بني شيبة، باب المروة، جسر المروة، عبارة النبي، جسر المروة عربات، بدروم السلام، وأبواب الصفا، وأشار إلى أن أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد المعتمرين على معرفة الأبواب التي دخلوا منها لتسهيل حركة خروجهم باتجاه مساكنهم، ويعمل 150 موظفا في تأمين الأبواب ومنع دخول الأمتعة والأطعمة والآلات الحادة وخلافه.