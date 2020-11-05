وجهت اللجان الميدانية لمساكن العمال بمدينة سكاكا إنذارات نهائية لملاك 40 مبنى سكنياً لتصحيح أوضاعهم ومعالجة المخالفات التي تم رصدها بعد أن تم إعطاؤهم المهلة الكافية لتصحيح أوضاعهم.ووضعت اللجنة ملصقات بالإشعارات الموجهة للملاك على المباني المخالفة بواسطة اللجان الميدانية التابعة لأمانة منطقة الجوف التي تعمل على معالجة وضع التكدس في مساكن العمال ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية للمساكن للوقاية من فايروس كورونا المستجد. كما باشرت اللجنة الرئيسية لمساكن العمال بإمارة المنطقة أعمالها الميدانية بتحديث لائحة الشروط الصحية لمساكن العمال داخل النطاق العمراني، وقامت بإخلاء أكثر من 40 مبنى سكنياً كمرحلة أولى وأحيلت بيانات المباني لأمانة الجوف لمعالجة وضع المباني ومدى نظاميتها.