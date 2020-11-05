برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، تنطلق اليوم (الخميس)، أعمال المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب عبر الاتصال المرئي، بحضور نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين الرواد في مجال علم الأعصاب من السعودية وأمريكا وإيطاليا وبريطانيا وسويسرا وروسيا والإمارات، للحديث عن التطورات العلمية في تكنولوجيا الأعصاب، بمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين في علوم الأعصاب من أطباء وأخصائيين واستشاريين، إضافة إلى المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، وخبراء الصناعة وأخصائيي التغذية وطلاب الأعصاب والعلاج الطبيعي. وسيتناول البرنامج العلمي للمؤتمر الأول من نوعه على مدار 3 أيام، التكنولوجيا الجديدة في علم الأعصاب وتحفيز المخ، وعلاج الأعصاب وجراحة المخ وإعادة التأهيل والمراقبة عن بعد، إضافة إلى علم وظائف الأعضاء العصبية، وجراحة العمود الفقري، مع تناول متخصص عن علم الأعصاب في عصر «كورونا».

وقدمت رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز شكرها لأمير منطقة عسير، ووزارة الصحة على الدعم الكبير الذي وجده المؤتمر ليكون بوابة عالمية في دراسة وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الاستخدامات الطبية، خصوصا في علم الأعصاب، ودعم جهود المملكة في تبني التكنولوجيا الطبية، خصوصا المتعلقة بطب المخ والأعصاب لندرة المختصين وصعوبة التعامل مع الجهاز العصبي عبر جلسات وورش عمل وتسجيلات حية وتسجيلات محاكاة لإظهار دور التكنولوجيا في الأمراض العصبية تمتد طيلة أيام المؤتمر.

وأشارت إلى أنه يسعى لتسهيل الصعوبات التي يواجهها الأطباء من أجل الحصول على نتائج تشخيص وعلاج فعال عن طريق استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، للخروج بتوصيات ومقترحات وعرض خبرات وتجارب علمية عالمية يستفاد منها عبر التقنيات ورفع جودة الخدمات الطبية في كل مكان في العالم.