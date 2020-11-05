انتهت بلدية الدرب من تنفيذ ملاعب لكرة القدم في عدد من الأحياء بمواصفات حديثة لشغل أوقات فراغ الشباب بالمفيد والنافع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور أن البلدية بتنسيق مع المجلس البلدي حرصت على توزيع الملاعب في أماكن الكثافة السكانية وبمعايير جغرافية، إذ تم تجهيز ٦ ملاعب في المواقع التالية: المركز الحضاري ومركز عتود ومركز ريم وحي بحرة والقائم الأعلى ورملان بقيمة قاربت ٥ ملايين ريال، وروعي في تصميمها توفير كافة الخدمات من إنارة وأرصفة ومواقف للسيارات وكل ما يتعلق بخدمة مرتادي تلك الملاعب.

وقال إنه تم الانتهاء من إنشاء صالة رياضية بمساحة ٣٦٠٠ متر مربع في مرحلتها الأولى وتتكون من مسبح بطول ١٥*١٠ بارتفاع متدرج من ١-٢م ودورات مياه وبوفيه وبتصميم وتنفيذ سقف المشروع بنظام (سبيس فريم) وذلك لتوفير أكبر قدر من المساحات الفارغة للاستفادة منها، على أن يتم استكمال باقي المراحل بعد طرح الموقع للاستثمار. ويأتي تنفيذ هذه المشاريع لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحفيز المواطنين على ممارسة الرياضة.

وأشار المهندس مذكور إلى أنه من المؤسف كثيراً ما تعرضت له هذه الملاعب رغم حداثة إنشائها من اعتداء وتشويه من قبل بعض الشباب والمراهقين، إذ تعرضت طبقة الملعب الصناعية للإزالة في بعض الملاعب وحرقها في ملاعب أخرى وتم سحب الكيابل الكهربائية وغير ذلك من التصرفات اللامسؤولة، موجهاً رسالة للشباب للاستفادة من الملاعب بشكل حضاري والبعد عن التصرفات الطائشة.