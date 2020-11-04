أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة مكة المكرمة اليوم (الأربعاء) إلى جرف (وايت) لتعبئة المياه في حي الشوقية وانزلاقه من شارع مرتفع حيث توقف أخيرا في شارع الشوقية العام دون حدوث أي خسائر بشرية عدا بعض التلفيات في الممتلكات والسيارات المتوقفة.

وتسببت الأمطار في تكون تجمعات عديدة للمياه وسط بعض الأحياء الأمر الذين دعا الفرق المختصة بأمانة العاصمة المقدسة إلى التدخل الفوري لنزح تجمعات المياه بالاستعانة بالعمالة المدربة والمعدات المجهزة، في الوقت الذي انتشرت دوريات مرور العاصمة المقدسة في الشوارع من أجل تسهيل حركة السير وتحويلها بعيدا عن تجمعات المياه.