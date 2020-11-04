منحت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة تراخيص لنحو 150 مطبخ إعاشة؛ لتقديم خدمات الإعاشة للمعتمرين والحجاج خلال موسم هذا العام.

وقال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو لجنة الفنادق بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هاني بن علي العميري: «إنه أثناء قضاء المعتمرين القادمين من خارج المملكة فترة العزل الصحي الآمن قبل التوجه إلى الحرم المكي الشريف لأداء مناسك العمرة والمحددة بـ3 أيام، إذ يتم من خلالها توفير 3 وجبات جاهزة ومغلفة، إضافة إلى وجبة جافة يومياً طيلة أيام العزل الصحي، مشيرا إلى أن تجهيز الوجبات يتم بأحدث التقنيات وبمعايير وجودة عالية وبآلية معينة ومحترفة عبر المطابخ الموجودة بالفنادق أو مطابخ الإعاشة التي يتم التعاقد معها».

وأضاف العميري: «يوجد في مكة المكرمة أكثر من 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية، كما يوجد في المدينة المنورة أكثر من 75 ألف غرفة فندقية مخصصة لإسكان زوار المسجد النبوي القادمين من داخل وخارج المملكة، إذ تتضمن ضوابط إسكان المعتمرين عرض المساكن والفنادق المؤهلة والمرخصة من جهة الاختصاص عبر منصات التسويق في مدن جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ومختلف مدن المملكة، وأن تكون مصنفة من الفئات (3/4/5) نجوم مع تطبيق الاشتراطات الخاصة ببروتوكولات مرافق الإيواء السياحية والالتزام باشتمال سعر الغرفة المعلن على منصات التسويق مع تخصيص موظف لاستقبال المعتمرين في الفندق (لكل مجموعة) لإنهاء إجراءات التسكين وتأكيد بيانات التسكين الفعلي للمعتمرين على المسار الإلكتروني».

وبين العميري أنه تم توفير نقاط الفرز البصري لجميع مرتادي السكن وتدريب جميع العاملين على الإجراءات الاحترازية والوقائية وألا يزيد عدد الأفراد على اثنين لكل غرفة مع تطبيق التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف المتر بين الأسرة، والالتزام بمتابعة عدم خروج المعتمرين والزوار من السكن قبل انتهاء مدة الاعتزال الصحي الإلزامي للأيام الثلاثة الأولى وتخصيص مشرفين وحراس أمن في كل فندق لتنظيم خروج المعتمرين والزوار وتوفير كافة المستلزمات خلال فترة العزل.