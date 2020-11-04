واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية.

وأسفرت الحملات عن مصادرة 256 كيلوغراما من الخضروات والفواكه، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

من جانب آخر، صادرت بلدية الشرائع الفرعية 100 كيلوغرام من الخضروات والفواكه، بعد قيام مراقبي البلدية بحملة ميدانية موسعة على الباعة الجائلين الموجودين بالطرقات والساحات العامة ضمن نطاق البلدية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات على المُخالفين.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة متابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتكثيف الجولات اليومية للقضاء على الظواهر السلبية، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.