أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا. وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية النمسا في اتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن وحماية الآمنين من نزعات التطرف وأعمال الإرهاب والعنف بكافة أشكالها.وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النمسا حكومة وشعباً، وصادق الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.من جهة أخرى، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا وللشعب النمساوي الصديق، مؤكداً مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.