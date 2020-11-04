يبدأ المعتمرون الذين قدموا من خارج المملكة، اليوم (الأربعاء) أداء مناسك العمرة، بعد انتهاء فترة الحجر الإلزامي المحددة بـ3 أيام في فنادق مكة المكرمة، بعد وصولهم عصر الأحد الماضي، تزامنا مع بدء المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة من الدول المسموح لها. ويتوقع أن يؤدي المعتمرون مناسكهم عبر مجموعات، تتكون كل مجموعة من 20 معتمرا، وسيتم استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع 6 فترات في اليوم. وسيشهد الحرم المكي توافد ٢٠ ألف معتمر، و٦٠ ألف مصلٍّ في اليوم الواحد.وكانت وزارة الحج والعمرة أكدت أن الفئة العمرية المسموح لها بأداء المناسك من خارج المملكة من 18-50 عاما، مع تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت الخلو من فايروس كورونا، يتم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة، مع الحجز المسبق في تطبيق «اعتمرنا» للحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة وزيارة المسجد النبوي الشريف. يشار إلى أن المرحلة الأولى من العودة التدريجية التي بدأت في منتصف صفر من العام الحالي تم السماح فيها لـ٦ آلاف معتمر في اليوم من المواطنين والمقيمين بالمملكة، بنسبة بلغت 30% من الطاقة الاستيعابية، تلتها المرحلة الثانية التي تم خلالها السماح لـ٤٠ ألف مُصلٍّ و١٥ ألف معتمر في اليوم، بما يمثل 75% من الطاقة الاستيعابية.