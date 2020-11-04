أعلنت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء) تسجيل (473) حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (348510) حالات، من بينها (7901) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (749) حالة حرجة، كما سُجلت (481) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (335153) حالة. وأوضحت «الصحة» أن الحالات المسجلة وعددها (473) حالة منها 40% إناث، 60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 9%، والبالغين 87%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات (5456) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة لافتةً النظر إلى إجراء (58930) فحصًا مخبريًا جديدًا.وجاءت المدينة المنورة أمس في المركز الأول لحالات التعافي من كورونا بـ63، ثم حائل 58، المبرز 45، ينبع 34، نجران 33، بريدة 29، خميس مشيط 29، الهفوف 25، عنيزة 20، جدة 19، مكة المكرمة 9، بقعاء 9، البكيرية 7، الأسياح 6، الطائف 6، أبها 5، المذنب 5، الرياض حالتي تعافٍ.ولليوم الثالث على التوالي تصدرت المدينة المنورة حالات الإصابات بـ73 حالة، مكة المكرمة 45، الرياض 40، جدة 37، ينبع 26، حائل 18، خميس مشيط 17، الهفوف 13، بريدة 11، المبرز 11، أبها 10، قرية العليا 10، جازان 9 حالات. وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها «الصحة» لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم «مركز 937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.