تنطلق اليوم (الأربعاء) فعاليات المنتدى الحادي عشر للأبحاث الطبية، برعاية وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ويناقش المنتدى آخر المستجدات المتعلقة بلقاح فايروس كورونا المستجد، بحضور ممثلي الشركات المطورة والمنتجة للقاح. ويستضيف المنتدى الذي يعقد عن بعد بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، عدداً من المتخصصين في هذا المجال من عدة مؤسسات أكاديمية وبحثية عالمية. يشار أن هذا المنتدى جزء من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية مجموعة العشرين.