وقّعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة مع جامعة المؤسس اتفاقيتي تعاون، تحت رعاية وحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وعدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين؛ لتوفير مقاعد دراسية لأبناء الشهداء والمتوفين من منسوبي التعليم، وتقديم باقة برامجية وتدريبية لمنسوبي التعليم في المجالات المجتمعية وتعزيز الصحة المدرسية. ومثّل الاتفاقية من جانب الجامعة رئيسها الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، فيما مثّل جانب «تعليم جدة» المدير العام الدكتور سعد بركي المسعودي.وتتضمن الاتفاقية الأولى مواصلة الدعم والرعاية لأبناء وبنات منسوبي التعليم المتوفين بتوفير مقاعد دراسية للقبول في برامج الجامعة التعليمية، لتحقيق الإسهام في تعليم أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين، وتمكينهم من مواصلة رحلة البناء العلمي المعرفي، والعمل على إعداد وتنمية القائمين على رعايتهم ليكونوا على مستوى عالٍ من المهارات والمعرفة.فيما تنص الاتفاقية الأخرى التي وقعتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة مع جامعة «المؤسس» على تقديم دورات ودبلومات وبرامج تدريبية في مجال الخدمات الاجتماعية وتعزيز الصحة المدرسية لمنسوبي التعليم، وصولاً لهدف تعزيز صحة المجتمع لاسيما شريحة طلاب وطالبات المدارس في المحافظة، بتوفير الخدمات والمعارف التي تسهم في مراقبة البيئة الصحية المدرسية، ونشر التوعية الصحية.