وجّهت إمارة الباحة شرطة المنطقة باستدعاء أصحاب 21 حساباً إلكترونيا بمواقع التواصل الاجتماعي لوقوعهم في مخالفات عدة. وعلمت «عكاظ» أن مسؤولي الحسابات المستدعاة خالفوا نظام النشر الإلكتروني، باستخدام أسماء مناطق ومدن وقبائل وأماكن عامة، ونشروا مجموعة مواضيع ومعلومات غير دقيقة، قابلة لإثارة الرأي العام، ما يندرج تحت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومخالفات قضايا النشر الإلكتروني الخاص بوزارة الإعلام.يشار إلى أن الفقرة الثالثة من (المادة 16) لنظام النشر الإلكتروني نصت على «حظر استخدام أسماء المناطق، والمدن، والقبائل، والأماكن العامة، والشخصيات الاعتبارية».