وجه أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتأمين عدد من الأجهزة اللوحية على نفقته للطلاب والطالبات الذين يواصلون تعليمهم خارج منصة مدرستي بالمنطقة في جميع مراحل التعليم العام، لاستخدامها في عملية التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي، بعد اطلاعه على تقرير إحصائي أعده تعليم المنطقة عن أعداد طلاب وطالبات المنطقة ممن يستخدمون الأجهزة التقنية المتاحة، وممن يستخدمون المنصات الفضائية الأخرى والبدائل التي وفرتها وزارة التعليم ضمن الخطط الشمولية للوزارة، لتمكين جميع الطلاب والطالبات في مناطق ومحافظات ومراكز المملكة لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد.وأعرب المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على المبادرة التي جاءت لتلمس حاجات الطلاب التعليمية، وحرصه على توفير التعليم للجميع.