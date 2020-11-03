يتوجه المعتمرون الذين وصلوا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة اليوم (الثلاثاء) من دولة إندونيسيا، إلى مكة المكرمة، لقضاء العزل الصحي بأحد الفنادق قبل التوجه إلى الحرم المكي لأداء مناسك العمرة.

وكانت الرحلة التي تضم ٨٩ معتمراً قد وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز عند الرابعة والنصف عصراً، حيث كان في استقبالهم وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن.

واستقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة (الأحد) الماضي أولى الرحلات القادمة إلى المملكة لأداء مناسك العمرة من جمهورية باكستان الإسلامية، بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً، وسط تطبيق منظومة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس «كورونا».