فجّر تطبيق «سناب شات» الشهير مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفا دون سابق إنذار أعداد المتابعين للكثير من المشاهير، في تحديثه الأخير الذي أطلقه فجر اليوم. وكان هذا التحديث بمثابة الصدمة لدى العديد من المتابعين الذين كانوا يعتقدون بوجود أرقام فلكية للمشتركين لدى بعض المشاهير، إلا أن ظهور الأرقام فجأة في ملفات التعريف جعل كثيرا من الأنظار تتغير نحوهم، في الوقت الذي كان الكثير منهم يوهم متابعيه بأن عدد المشتركين لديه يصل إلى أرقام فلكية وعالية، بل إن بعضهم كتب هذا الشيء في «بروفايله» للتضليل وجذب المزيد من الإعلانات. وسارع الكثير من المشاهير إلى إغلاق الخاصية التي تسمح بظهور عدد المشتركين فور علمه بالأمر.

في سياق متصل، أكد المحامي السعودي الشهير عبدالرحمن اللاحم أن ما فعله مشاهير السناب من خداع للمتابعين وللشركات بهدف جذب أعلى تعاقدات للإعلانات؛ يدخل في باب الغش والتدليس، ويحق للشركات التي أعلنت لديهم بناء على الأرقام الوهمية أن تطالبهم باستعادة المبالغ التي تحصلوا عليها من ذلك. وذكر اللاحم في تغريدة نشرها على حسابه في «تويتر» أن ما حدث من انكشاف الأرقام الحقيقية للمشتركين عند بعض المشاهير قد يرقى إلى درجه «النصب والاحتيال» ويعرض أصحاب الأرقام الوهمية الكاذبة للملاحقة قضائيا.