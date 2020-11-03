وسط توقعات بهيمنة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ، افتتحت 17 ولاية إضافية، اليوم (الثلاثاء)، الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي تشهد منافسة حادة واستثنائية بين المرشح الديموقراطي جو بايدن والرئيس دونالد ترمب، بعد ولايات نيويورك، ونيوجيرزي وكونيتيكت وماين وفرجينيا.وبدأت كل من فلوريدا (الممثلة بـ 29 ممثلاً أو صوتاً في المجمع الانتخابي)، والعاصمة واشنطن (ممثلة بـ 3 أصوات في المجمع) وديلاوير (3)، بالإضافة إلى جورجيا (16)، وإلينوي (20)، ولويزيانا (8) وميرلاند 10، فضلاً عن ماساتشوسيتس (11)، وميشيغان (16)، وميزوري (10) إلى جانب ولاية بنسلفانيا الحساسة والمتأرجحة (20)، ورود ايلاند، وكارولاينا الجنوبية (9) بالاقتراع، لاختيار سيد البيت البيض لمدة 4 سنوات قادمة.وكانت صناديق الاقتراع فتحت أبوابها في وقت سابق في نيويورك عند الساعة 11.00 ت غ للتصويت، وكذلك في ولايات نيوجيرزي وكونيتيكت وماين وفرجينيا.وفي حين ترجح معظم استطلاعات الرأي فوز بايدن المتقدم على الصعيد الوطني بشكل طفيف، يبدو ترمب واثقا من فوزه، مستندا إلى خبرة «مفرحة ومفاجئة» شهدها سجله في الانتخابات الماضية، ويعول على تكرار السيناريو عينه، حيث فاز منافسه شعبياً، وخسر السباق في المجمع الانتخابي.في غضون ذلك، ترجح التوقعات أن يسيطر الديموقراطيون سيطرة كاملة على الكونغرس بعد 14 سباقا محتدما في مجلس الشيوخ في انتخابات اليوم، لكن النتائج النهائية لما لا يقل عن خمسة من هذه السباقات قد لا تتاح قبل أيام، بل وشهور في بعض الحالات.وهناك 12 مقعدا يسيطر عليها الجمهوريون، ومقعدان يسيطر عليهما الديموقراطيون على المحك، بناء على تحليل لثلاثة مراكز غير حزبية متخصصة في توقع شؤون الانتخابات الأمريكية، وهي مركز السياسة في جامعة فرجينيا وتقرير كوك السياسي وموقع إنسايد إليكشنز.وقد توقعت المراكز الثلاثة أن يحصل الديموقراطيون على ما يصل إلى 55 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ المئة، ما يمنحهم الأغلبية لأول مرة منذ عقد في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب المكون من 435 مقعدا، حيث من المتوقع أن يحافظوا على سيطرتهم عليه.