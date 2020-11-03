أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 473 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 481 حالة إضافية، و19 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الصحة أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة 40%، ونسبة الذكور 60%، فيما بلغت نسبة الأطفال 9%، والبالغين 87%، وكبار السن 4%، لافتةً إلى أنه تم إجراء 58.930 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجماليها إلى 8.210.283 فحصا.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 348.510 حالات، من بينها 7901 حالة نشطة، منها 749 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 335.153 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5456 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في المملكة 96.16%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 2.26%، ونسبة الحالات الحرجة 0.21%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: المدينة المنورة (73)، مكة المكرمة (45)، الرياض (40)، جدة (37)، ينبع (26)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: المدينة (63)، حائل (58)، المبرز (45)، ينبع (34)، نجران (33)، بريدة (29)، خميس مشيط (29)، الهفوف (25)، عنيزة (20)، جدة (19)، مكة المكرمة (9).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.