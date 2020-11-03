تجددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، الرسائل المتداولة ومقاطع الفيديو التي تزعم رصد رجال المرور مخالفة لقائدي المركبات التي يقل فيها الوقود في خزان المركبة عن «الربع».

وراجت هذه المزاعم بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه شخص يجري اتصالا برقم إحدى الجهات الأمنية، يستفسر فيه عن مخالفة قائد المركبة إذا استوقفه رجال المرور ووجدوا أن الوقود يقل عن «الربع»، ليأتي الرد من الطرف الآخر في المكالمة بأن ذلك صحيح، علما أنه لم يرد في المقطع المتداول ما يثبت مصداقية الاتصال بالجهة الأمنية.

وتصديا لمثل هذه الشائعات، فقد دأب المرور السعودي على نفي ما ورد في هذا الخصوص، مشددا على أنه لا يوجد نص في نظام المرور ينص على أن البنزين على الربع يعد مخالفة مرورية، مؤكدا أنه بالإمكان الرجوع لجداول المخالفات للتحقق.