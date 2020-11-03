ضبط مرور منطقة الرياض قائد مركبة تابعة لإحدى شركات خدمات الشحن، بعد أن قام بالقيادة عكس اتجاه السير بحي قرطبة.

وأفاد «المرور السعودي» عبر «تويتر» بأنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

كما أعلنت الإدارة العامة للمرور، القبض على قائد مركبة في منطقة الحدود الشمالية، وذلك لقيادته مركبته بسرعة عالية معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح «المرور السعودي» عبر «تويتر» أن قائد المركبة وثق فعلته بمقطع فيديو ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وفي السياق، ضبط مرور محافظة جدة قائدي مركبتين نشرا مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهما يقودان المركبة بسرعة عالية جداً، معرضَين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، مؤكدا أنه ستتم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

كما تفاعل «المرور السعودي» مع مغرد شارك مقطع فيديو في «تويتر» تظهر فيه تجمعات لأشخاص متهورين يمارسون التفحيط في المنطقة الشرقية، إذ أفاد «المرور السعودي» بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.