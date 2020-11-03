استعرض أمير عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، المدة المتبقية من أعمال طريق «مرحباً ألف» الذي تعكف أمانة عسير ممثلةً في وكالة المشاريع على إنجاز ما تبقى من تهيئته.جاء ذلك خلال رعايته ورشة تحسين المشهد الحضري، بمقر بلدية خميس مشيط.واطلع أمير منطقة عسير على جدولة المشروع وأعماله، وتتمثل في سفلتة وأرصفة وإنارة الطريق بطول 9730 متراً، وبعرض 60 متراً، وهو الرابط بين حي المنسك وطريق المطار، إضافةً إلى الشخوص على الوضع الحالي، وماتم تنفيذه من مراحل العقد بين الشركة المنفذة وأمانة منطقة عسير، حيث تم الانتهاء من السفلتة للكيلو الأول من الطريق، فيما يجري العمل على أعمال الردم والدمك لطبقات ماقبل الأساس، وتشغيل الميول الجانبية للطريق وأعمال القطع للوصول إلى المناسيب التصميمية. ويأتي مشروع طريق «مرحباً ألف»، ضمن خطة المشهد الحضري في مجال محور الطرق.