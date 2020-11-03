أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بترقية 37 قاضيا بمختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم.وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي تضمّن ترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية 20 قاضيا من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية 16 قاضيا من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب).وأكد أن الأمر الملكي وما سبقه من أوامر في هذا الشأن تأتي لتؤكد حرص القيادة الحكيمة على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه وظيفيا بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى تطلعات القيادة، والرؤى والتوجهات السامية.