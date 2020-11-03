قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف إن منتدى الحوار السياسي والأمن الإقليمي بين مجلس التعاون وألمانيا الاتحادية يركز على الأمن الإقليمي والتعاون بين المجلس وألمانيا في مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19، وعلى الفرص المتاحة للجانبين لتعزيز المصالح المشتركة في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والطاقة وغيرها من المجالات الكثيرة، وأضاف: «نعتقد أن استعادة السلام والأمن والازدهار لمنطقتنا ككل تتطلب منا التطبيق الصادق لسيادة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، أي احترام السيادة والاستقلال السياسي ووحدة الأراضي والالتزام بحل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، مشيرا إلى أن ألمانيا تشارك دول المجلس اهتمامها وحرصها على الحاجة لاستعادة السلام والأمن في هذه المنطقة.وأشار إلى أنه كان لدول مجلس التعاون دور كبير في الحفاظ على أمن إمداد الطاقة واستقرار أسواقها، وشاركت بصورة فعالة في جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والتعصب وقدمت مساعدات اقتصادية وإنسانية سخية لجيرانها وغيرها من الدول المحتاجة.وأكد أن ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين، إذ حقق التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وألمانيا زيادة ملحوظة في السنوات القليلة الماضية، إذ بلغت القيمة الإجمالية لحجم التبادل التجاري بين الجانبين عام 2019 (26.2 مليار دولار)، وبلغت قيمة صادرات ألمانيا إلى دول المجلس (22.9 مليار دولار) وقيمة صادرات دول المجلس إلى ألمانيا (3.3 مليار دولار)، معتقدا أن فرص زيادة الأرقام كبيرة وممكنة.