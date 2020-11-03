سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الإثنين)، مبنى مركز الغسيل الكلوي بمستشفى بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو إلى وزارة الصحة ورعاية المجتمع بجمهورية الصومال الفيدرالية، حيث سيُستخدم المركز بناء على طلب وزارة الصحة الصومالية كمقر مؤقت لفحص وعلاج مصابي فايروس كورونا، على أن يتم استكمال المشروع بعد الانتهاء من حجر وعلاج مصابي كورونا (كوفيد - 19) وذلك مساهمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده في التخفيف من معاناة الشعب الصومالي الشقيق جراء هذه الجائحة. وقد تمت مراسم تسليم مبنى مركز الغسيل الكلوي إلى وزارة الصحة الصومالية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور محمد عبد الغني خياط، و مدير فرع المركز في أفريقيا سعد مهنا السويد، وممثل وزارة الصحة ورعاية المجتمع بجمهورية الصومال الفيدرالية المستشار الدكتور عبد الرزاق يوسف أحمد جلال الدين. وعقب التسليم أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور محمد عبدالغني خياط أن مبنى مركز غسيل الكلى سيستخدم كمقر مؤقت لفحص وعلاج مصابي فيروس كورونا، وحجر الحالات الصحية الحرجة، وذلك تلبية لطلب الحكومة الصومالية ومساهمة من المملكة العربية السعودية للأشقاء في الصومال، على أن يتم استكمال مشروع مركز غسيل الكلى بعد انتهاء جائحة كورونا.من جانبه، عبر ممثل وزارة الصحة بالصومال المستشار الدكتور عبدالرزاق جلال الدين عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى شعب المملكة الشقيقة التي لم تتأخر يوما في مد يد العون والمساعدة للأشقاء في الصومال.