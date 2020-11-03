استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مكتبه بجدة أمس مدير عام الخطوط السعودية المُعين حديثاً المهندس إبراهيم العمر.واستمع أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاستقبال إلى شرح عن أعمال الخطوط السعودية بعد استئناف الرحلات الداخلية التي توقفت إثر جائحة كورونا، كما اطّلع على خطة «السعودية» المتزامنة مع فتح باب العمرة للمعتمرين من الداخل والخارج.