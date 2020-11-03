تطلق هيئة النقل اليوم (الثلاثاء) خدمة تتبع وقياس درجة الحرارة والرطوبة في المركبات الناقلة للغذاء والدواء والمستودعات المرتبطة بها، برعاية وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح ناصر الجاسر.وأوضح المستشار في الهيئة العامة للنقل الدكتور رائد الصالحي، أن الخدمة تأتي نتاجًا للشراكة الناجحة بين الهيئة والغذاء والدواء في تفعيل نظامٍ إلكتروني دقيق لمتابعة ومراقبة درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في وسائل نقل الأغذية والأدوية والمنشآت ذات العلاقة بها، للإسهام في ضمان سلامة تلك المنتجات. وعدّ المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بالهيئة العامة للغذاء والدواء طلال السبيعي، خدمة مراقبة حرارة ورطوبة المنتجات المهمة كالأغذية والأدوية التي تتصل بصحة المستهلك، أمرًا ضروريًا للمحافظة على جودة وسلامة المنتجات، ويأتي التعاون بين الجانبين لحرصهما على الارتقاء بالخدمات اللوجستية وعمليات النقل والتخزين للمواد والمنتجات الأكثر أهمية وحساسية بالأجواء المناخية والظروف المحيطة.