نظمت هيئة حقوق الإنسان أمس (الإثنين) حلقة نقاش حول «الإرث وحق المرأة الشرعي»، بمشاركة عدد من المتخصصين وأوضح رئيس الهيئة الدكتور عواد العواد أن الحلقة هدفت للوقوف على حق المرأة في الإرث وحمايته، والخروج بعدد من الضوابط.وبين أن الحلقة ناقشت أوجه حرمان المرأة من الإرث، والفئة الأكثر عرضة لانتهاك حقوقها وأسباب تنازلهن عن إرثهن رغم حاجتهن له، والآلية المتبعة ووسائل الانتصاف حال حرمانها. وأكد العواد أن الهيئة تعمل على جميع ملفات حقوق الإنسان دون استثناء وتتبادل المشورة لمختلف وجهات النظر مع المتخصصين للخروج بنتائج من شأنها حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق الفئات الأكثر حاجة.