أعلنت وزارة الصحة أمس (الإثنين) تسجيل (381) حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (348.037) حالة، من بينها (7.928) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (755) حالة حرجة، كما تم تسجيل (436) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (334.672) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (5.437) حالة، بإضافة (17) حالة وفاة جديدة كما تم إجراء (53.819) فحصاً مخبرياً جديداً.وواصلت المدينة المنورة تصدر حالات التعافي والإصابة، إذ سجلت 96 حالة شفاء و72 إصابة، وجاءت الرياض الثانية في التعافي بـ49 حالة، ينبع 28، الهفوف 24، الدمام 18، المبرز 17، جدة 16، بريدة 15، خميس مشيط 14، وادي الدواسر 13، حائل 11، مكة 10، عنيزة 10، الظهران 10، العقيق 6 والأسياح 5 حالات شفاء.واحتلت مكة المكرمة المرتبة الثانية في الاصابات بعد المدينة بـ49 حالة، الرياض 37، ينبع 22، جدة 18، الهفوف 15، عرعر 9، الظهران 8، بللسمر 8، الدمام 7، عيون الجواء 7، بريدة 6 حالات.وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد،، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.